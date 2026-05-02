İlkbahar mevsiminde beklenmeyen kar yağışı, bölgede kartpostallık görüntüler oluştururken, doğa kısa sürede kış manzarasını andıran bir görünüme kavuştu.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Erol Çakır, mayıs ayında kar yağışıyla karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Kar ve yağmur için dua ettik. Bu yıl bereketli geçiyor. Rabbimden gelen her şeyi kabul ediyoruz” dedi.

Gürbüz Çalışkan ve Selahattin Keser de yağışların bölge için bereket anlamına geldiğini ifade etti.

Uzmanlar, yüksek rakımlı bölgelerde ilkbahar aylarında zaman zaman kar yağışının görülebileceğini belirtirken, bu tür yağışların özellikle tarım ve su kaynakları açısından olumlu etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.