Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ilçede devam eden projeleri yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Güner, Dodurga Mahallesi’nde yapımı süren Bebek Kütüphanesi ve park alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Dodurga Mahallesi’nde yapımı devam eden Bebek Kütüphanesi’nin kısa süre içinde hizmete açılacağını belirten Güner, projenin çocukların erken yaşta kitapla buluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Aynı bölgede inşa edilen park alanının ise mahalle sakinlerine yeni bir sosyal yaşam alanı sunmasının hedeflendiği bildirildi.

Saha programı kapsamında Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.