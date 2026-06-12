Cagliari’de geçirdiği sezonun ardından açıklama yapan Semih Kılıçsoy, kulüpte yaşadığı deneyimlerin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Genç futbolcu, şehir ve taraftarların desteğini her zaman hatırlayacağını belirtti.

Kılıçsoy mesajında, “Bu sezon benim için çok değerliydi. Bana gösterilen destek için herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara duygusal veda

Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, Cagliari taraftarlarına da özel olarak teşekkür etti. Kılıçsoy’un vedası, İtalyan kulübü çevresinde de gündem oldu.

Kariyerinde yeni sayfa

Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Semih Kılıçsoy’un kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise merak konusu oldu. Genç oyuncunun transfer sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.