İçişleri Bakanlığı'nın, "Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, 5 Nisan 1980 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan "Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, Emniyet Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren disiplin kurullarının oluşumu, çalışma usulleri ve karar alma süreçlerine ilişkin temel kuralları belirliyordu. Düzenleme kapsamında disiplin kurullarının toplantı ve karar yeter sayıları, raportörlük sistemi, disiplin soruşturmalarının yürütülmesi, savunma hakkının kullanılması ile kararların tebliği ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyordu.

Ayrıca yönetmelikte, kurul üyelerinin hangi durumlarda görüşmelere katılamayacağı, disiplin soruşturmalarında personelin savunmasının alınmasının zorunlu olduğu, disiplin kovuşturmalarının ceza yargılamasından bağımsız olarak yürütülebileceği ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümler de bulunuyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, yaklaşık 46 yıldır yürürlükte olan disiplin kurullarına ilişkin düzenleme tamamen yürürlükten kaldırılmış oldu. Düzenlemenin ardından disiplin kurullarına ilişkin işleyişin, yürürlükteki üst normlar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği değerlendiriliyor.