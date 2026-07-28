Kamu kurumlarında iki yıllık üniversite derecesiyle memuriyet hedefleyen binlerce adayın beklediği kritik süreç başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), iki yılda bir düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumuna dair tüm detayları resmi takvimle ilan etti. Peki, KPSS ön lisans müracaatları ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınav giriş belgeleri ve oturum günü ne zaman? İşte memur adaylarının kılavuzu...

KPSS Ön Lisans Müracaat Ekranı Ne Zaman Açılacak?

ÖSYM'nin paylaştığı güncel verilere göre, iki yıllık mezunlar ile mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katıldığı KPSS Ön Lisans oturumu için resmi başvuru süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adayların takvimdeki şu tarihlere dikkat etmesi gerekiyor:

Resmi Başvuru Aralığı: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 Geç Başvuru Dönemi: 19 – 20 Ağustos 2026

Not: Belirtilen normal başvuru günlerinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 19-20 Ağustos tarihlerindeki geç başvuru günlerinde de kayıt oluşturabilirler. Ancak geç başvuru sürecinde sınav katılım ücreti yüzde 50 zamlı olarak tahsil edilmektedir.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır?

Sınava katılım sağlayacak adaylar, müracaat işlemlerini dijital ortamda iki farklı kanal üzerinden gerçekleştirebilecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin resmi internet adresi (ais.osym.gov.tr). Mobil cihazlara indirilebilen ÖSYM AİS uygulaması.

Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra sınav seçimi yapılarak, sınav ücretinin anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin e-ÖDEME ekranı üzerinden yatırılması gerekmektedir.

2026 KPSS Ön Lisans Sınavı Hangi Gün Yapılacak?

Adayların kamu personeli olabilmek için ter dökeceği büyük sınav sonbaharda organize edilecek. Takvime göre sınavın detayları şu şekilde:

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026 Pazar

4 Ekim 2026 Pazar Sınav Saati: 10:15

10:15 Soru Sayısı ve Süre: Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek ve bu sorular için 130 dakika cevaplama süresi tanınacak.

Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek ve bu sorular için 130 dakika cevaplama süresi tanınacak. Sonuçların İlanı: Sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Kritik Uyarı: Sınav günü binaların kapıları saat 10:00'da kapatılmaktadır. Bu saatten sonra gelen adaylar, her ne sebeple olursa olsun salonlara alınmayacaktır.

KPSS Ön Lisans Puanı Kaç Yıl Geçerli?

4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek olan sınavdan elde edilecek puanlar, sonuçların resmen açıklandığı günden itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar bu puan türüyle, bir sonraki ön lisans sınavı olan 2028 KPSS sonuçlanana kadar B grubu memur kadrolarına yapılacak tüm merkezi ve kurumsal atamalara (tercihlere) başvuru yapma hakkına sahip olacaklar.