Şanlıurfa'da yaşayan eğitimci Ali ve Hülya Koşar çiftinin en büyük çocuğu, fen lisesi öğrencisi Miraç Koşar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük bir başarıya imza attı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT sınavlarına katılan Miraç Koşar, TYT'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Koşar, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ise 2 yanlış ile Türkiye 85'incisi oldu. Başarı hikayesini anlatan Koşar, disiplinli çalışmanın ve ailesinin desteğinin kendisini zirveye taşıdığını söyledi. Sonuçların açıklanmasının ardından Miraç Koşar, birincilik haberini nasıl öğrendiğini, sınava hazırlık sürecini ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı. Türkiye birincisi olduğunu sabah saatlerinde annesinden öğrendiğini belirten Koşar, 'Sabah uyuyordum. Birinci olduğum haberini annemden aldım. O an yaşadığım mutluluğu tarif etmek gerçekten zor. Bu başarı sadece bana ait değil. Ailem, öğretmenlerim, okulum ve dershanemle birlikte yürüttüğümüz uzun bir emeğin sonucu' diye konuştu.

'DÜZENLİ VE İSTİKRARLI ÇALIŞTIM'

Sınav başarısının uzun ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Koşar, sınava hazırlık döneminde sürekliliğin en önemli unsur olduğunu söyledi. Koşar, 'Bu bir süreçti. Dershanem, okulum ve ailemle birlikte bu noktaya geldik. Bulduğum her boşlukta çalıştım. Çalışmak için uyudum, çalışmak için uyandım. Bunun sihirli bir formülü yok; düzenli ve istikrarlı çalıştım' ifadelerini kullandı.

'BAŞARIMIN EN BÜYÜK GEREKÇESİ AİLEM'

Başarısında hem eğitim kurumlarının hem de ailesinin büyük desteklerinin olduğunu söyleyen Koşar, 'Hayalim Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim almak ve çocuk doktoru olmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Anne ve babam hep yanımda yer aldılar. İyi yaptığımda beni tebrik ettiler, kötü yaptığımda ise hiçbir zaman olumsuz bir tavır göstermediler. Çalıştığım zaman da çalışmadığım zaman da hep yanımdaydılar. Rehberlikleri ve motivasyonlarıyla bana güç verdiler. Bence bu başarıdaki en büyük faktör ailemdi. Ardımda duran herkese teşekkür ediyorum' dedi.