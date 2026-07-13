İş Sağlığı ve Güvenliği Dernekleri Federasyonu (İSAF), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bazı İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Yüksekokulu programlarına kontenjan vermeme kararına tepki gösterdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; İSAF Genel Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, kararın yalnızca yükseköğretim sistemini değil, iş yerlerinde görev yapacak nitelikli insan kaynağını, çalışanların yaşam hakkını ve Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği sistemini doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, kontenjanların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STRATEJİK BİR KONUDUR"

YÖK tarafından bazı İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Yüksekokulu programlarına kontenjan verilmemesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Ensari, "Yükseköğretim Kurulu tarafından bazı İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Yüksekokulu programlarına kontenjan verilmemesi yalnızca üniversiteleri ilgilendiren idari bir karar değildir. Bu karar; gelecekte iş yerlerinde görev yapacak teknik insan kaynağını, çalışanların yaşam hakkını ve ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği sistemini doğrudan ilgilendiren stratejik bir konudur." dedi.

İSAF olarak söz konusu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ensari, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eğitimin zayıflatılmasının iş kazalarıyla mücadeleyi de olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

"İŞ KAZALARI HALA EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ"

Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıklarının çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer almaya devam ettiğine dikkat çeken Ensari, "Her yıl yüzlerce çalışan iş kazalarında yaşamını yitirirken, binlercesi yaralanmakta veya kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Böylesi bir tabloda, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim veren programların kontenjanlarının azaltılması ya da kaldırılması, çözüm üretmek yerine sorunu derinleştirme riski taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İSG alanında yetişen her teknikerin iş kazalarının önlenmesinde kritik rol üstlendiğini belirten Ensari, "İSG alanında yetişen her tekniker; iş kazalarının önlenmesine, risklerin erken tespit edilmesine ve güvenli çalışma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmaktadır. Bu nedenle İSG eğitimine yapılan yatırım, aynı zamanda insan hayatına yapılan yatırımdır." diye konuştu.

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