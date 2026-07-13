Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde hakkında gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Levent, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a gözaltına alınmadan önce mesaj attığını ve sonrasında da konunun aydınlatılması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Levent açıklamasında, özel hayatındaki borç-alacak ilişkilerinin Ahbap Derneği ile bağlantılı olmadığını vurguladı.

"Her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın"

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin."

Levent, yaşanan süreçte gerçeğin ortaya çıkmasının zaman alabileceğini belirterek, haklılığının ortaya çıkacağını savundu.

"Asıl bombayı bekleyin"

Açıklamalarının devamında yeni bilgiler paylaşacağını belirten Haluk Levent, "Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız." ifadelerini kullandı.

Levent, kişisel borç-alacak ilişkilerinin Ahbap Derneği ile ilgisi olmadığını yineleyerek, "Zaman her şeyi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sevgili dostlarım,



Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem… — Haluk Levent ( Ahbap Ekibi ) (@haluklevent) July 13, 2026