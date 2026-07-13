Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2026 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin kadın cinayetleri raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, yılın ilk altı ayında erkekler tarafından 150 kadın öldürülürken, 151 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Platform, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinin etkili soruşturulması, faillerin cezasız kalmaması ve kadınları koruyan mekanizmaların etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı. Raporda, kadınların en yakınlarındaki erkekler tarafından yaşamdan koparıldığına ve birçok olayda ölüm nedenlerinin hâlâ aydınlatılamadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için koruyucu ve önleyici politikaların eksiksiz uygulanmasının hayati önem taşıdığı belirtilirken, şüpheli kadın ölümlerinin de titizlikle soruşturulması çağrısı yapıldı.

Platform, kadınların yaşam hakkının korunması için etkin yargılama süreçleri, caydırıcı cezalar ve kadınları şiddetten koruyan yasal düzenlemelerin eksiksiz uygulanmasının önemine bir kez daha dikkat çekti.