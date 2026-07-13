Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre dosya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İddialara göre Hüseyin Başaran, Haluk Levent'in kendisini ziyaret ederek üniversitede eğitim gören kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapılması amacıyla Başaran Grubu'na ait gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istediğini belirtti.

Şikayette, Başaran'ın 2018 yılında yaşadığı aile faciasının ardından kimsesiz kız çocuklarının eğitimine destek olma düşüncesiyle bu talebe olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Başvuruda, piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğu belirtilen 22 taşınmazın Haluk Levent tarafından devralındığı, ancak bedelinin ödenmediği ve söz konusu taşınmazların vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığının sonradan tespit edildiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasına ilişkin iddialara göre Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent hakkında yapılan dolandırıcılık şikayetini yetki kapsamında değerlendirilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Öte yandan iddialarla ilgili Haluk Levent veya Ahbap Derneği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci devam ediyor.