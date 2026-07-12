Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yurt gezileri programı kapsamında Niğde'de yoğun katılımlı ziyaretler ve buluşmalar gerçekleştirdi. Sabahın ilk saatlerinde Ulukışla ilçesine bağlı Beyağıl köyündeki bir kiraz bahçesinde işçilerle ve üreticilerle bir araya gelen Özel, tarım emekçilerinin sorunlarını yerinde dinledi.

Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan CHP Lideri, buradaki temaslarının ardından Niğde Çarşı Mahallesi'nde çiftçi kadınlarla buluştu ve Halk Ekmek Fırını (Çiftlik Belediye Binası) açılışına katıldı.

Çarşı Meydanı'nda Tarihi Buluşma: Erken Seçim ve İktidar Vurgusu

Çarşı Meydanı'nda toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Özgür Özel, burada partisinin 100 yaşındaki en kıdemli üyesi Müzeyyen Kılıç ve kendisine iktidar olma hedefiyle emanet bırakan engelli yurttaş Fuat Baş ile bir araya geldi. Özel, Niğde meydanından erken seçim ve iktidar değişimi vurgusunu net bir şekilde dile getirdi.

Yerel seçimlerde elde edilen tarihi başarı grafiğine dikkat çeken Özel, CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki seçim zaferi söylemlerine sert yanıt verdi. Genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra çıktığı ilk yarışı kazandığını hatırlatan Özel, iktidarın artık kaybetme korkusuyla muhalefete engel olmaya çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir kere yarıştık, onu da ben kazandım! Cesaretin varsa çık karşımıza, ikinci kez yarışalım, ikinci kez seni yenelim."

"Biz Yenilgiye Alışmadık, Alışmayacağız"

Yerel seçimlerdeki aday belirleme süreçlerine ve elde edilen başarılara değinen Özel, partinin önde gelen isimleriyle birlikte asla yenilgiyi kabul etmeyeceklerini şu sözlerle mühürledi:

"Benim Cumhurbaşkanı adayayım İstanbul'da önce Beylikdüzü'nde, sonra üç sefer üst üste İstanbul Büyükşehir'de senin gösterdiğin adayları yendi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Özgür Özel olarak, Ekrem İmamoğlu olarak, Mansur Yavaş olarak yenilgiye alışmadık, alışmayacağız!"

Çiftçiye Müjde: "Tarımsal Kredilerin Faizlerini Sileceğiz"

Meydandaki bir sağlık müdahalesinin ardından hitabetine devam eden CHP Lideri, kiraz üreticilerinin yaşadığı büyük ekonomik krize değinerek tarım politikalarına yönelik somut vaatlerini açıkladı. Üreticinin adeta feryat ettiğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede bugün gittim, bir dokundum bin ah işittim; kiraz üreticisi inim inim inliyor. 2 yıl önce 100 liraya sattığı kiraz, geçen sene ürün yok, borç çok, faiz çok; bu sene 60 liraya, 50 liraya toplama maliyetini neredeyse kurtarmıyor. Öyle olunca perişan oldular. Sen almaya kalkınca kirazı alamayacaksınız ateş pahası ama üreticinin elinden toplama maliyetine alıyorlar. Faizler büyümüş. Biz, bütün tarımda kullanılan kredilerin tamamının faizini bir sefere mahsus silmeye, ana parayı da 3 ila 5 yıla bölmeye söz verdik, bunu buradan tekrar ediyorum. Herkes şunu bilsin ki; CHP geldiğinde çiftçi bir kere borçlarından kurtulacak.

Ev Hanımlarına Sigorta ve Temel Vatandaşlık Geliri

Özgür Özel, CHP iktidarında sosyal devlet anlayışının tamamen değişeceğini vurguladı. Ev hanımlarına sigorta güvencesi sağlayacaklarını ve yoksulluğu yönetmeye değil, tamamen yok etmeye geldiklerini belirterek "Temel Vatandaşlık Geliri" projesini hayata geçireceklerini ifade etti. Özel, bu iddialı vaatler ve yerel seçim başarıları sayesinde, yapılan tüm güncel anketlerde CHP'nin birinci sırada çıkmaya devam ettiğinin altını çizdi.