Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin denize uçması sonucu 28 yaşındaki sürücü Kaan Taşkıran yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Irmak Mahallesi Çandır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Taşkıran'ın kullandığı ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak denize savruldu.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kaan Taşkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Taşkıran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.