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Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38B hat numaralı Sultangazi–Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yaptığı sırada ambulansla çarpıştı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile ambulansın karıştığı trafik kazasında 3 yolcu yaralandı.

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