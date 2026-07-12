ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, 11 Temmuz Cumartesi akşamı kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadelerine yer verildi.

Lindsey Graham'ın ölüm nedenine ilişkin açıklamada başka bir ayrıntı paylaşılmazken, ailesinin talebi doğrultusunda bu süreçte özel hayata saygı gösterilmesi istendi.