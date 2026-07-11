Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Çankaya Belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Köylüoğlu, paylaşımında operasyona tepki göstererek, halkın iradesine, hukuk devletine ve demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda tüm muhtarları Çankaya Belediyesi önünde düzenlenecek buluşmaya davet etti.

"Halkın İradesine Sahip Çıkacağız"

Paylaşımında, "Çankaya Belediyemize yönelik gerçekleştirilen hukuksuz operasyon karşısında; halkın iradesine, hukuk ve demokrasiye sahip çıkmak için tüm muhtarlarımızı belediyemizin önünde düzenlenecek buluşmamıza davet ediyoruz." ifadelerini kullanan Köylüoğlu, buluşmanın bugün saat 19.00'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Belediye Önünde Buluşma Çağrısı

Köylüoğlu'nun çağrısına göre, buluşma bugün saat 19.00'da Çankaya Belediyesi binası önünde yapılacak. Davetin, belediyeye yönelik yürütülen operasyonun ardından gerçekleştirilecek destek buluşması niteliği taşıdığı belirtilirken, etkinliğe muhtarların yanı sıra vatandaşların da katılım göstermesi bekleniyor.