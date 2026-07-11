Kamu kurumlarında görev yapan personelin çocuklarına yönelik bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması için yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin sayısının artırılmasının önü açıldı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin aile odaklı sosyal politikaların önemli adımlarından biri olduğunu belirtti.

Çalışan Anne ve Babalara Destek

Bakan Göktaş, yeni yönetmeliğin özellikle kamu çalışanı anne ve babaların çocuk bakımına erişimini kolaylaştıracağını vurgulayarak, çocuklara sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, çalışan ebeveynlerin iş ve aile yaşamını daha kolay dengeleyebilmeleri için yeni uygulamaların hayata geçirilmeye devam edeceğini kaydetti.

"Aile Dostu Çalışma Hayatını Güçlendireceğiz"

Bakan Göktaş açıklamasında, kamu kurumlarında çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılmasının aile politikalarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya, çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin çocuklar, aileler ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.