Elazığ'da hemzemin geçitte meydana gelen tren kazası paniğe neden oldu. Ankara'dan hareket ederek Siirt'in Kurtalan ilçesine giden Güney Kurtalan Ekspresi, Hazar Gölü kıyısındaki hemzemin geçitte raylara çıkan otomobile çarptı.

Sabah saatlerinde Sivrice ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaza Anı Kamerada

Çarpışma anı, tren yolculuğu yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde trenin hemzemin geçitte otomobile çarptığı anlar yer aldı.

İnceleme Başlatıldı

Kazanın ardından ilgili ekipler olay yerinde inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.