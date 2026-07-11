Tunceli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla, sanal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma sonuçlandı. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Pertek ilçesinde yaşayan H.K.'nin sanal medya üzerinden gördüğü sahte yatırım şirketi reklamı aracılığıyla dolandırıldığı ihbarıyla başlatıldı.

508 bin TL dolandırıldığı belirlendi

Yapılan incelemede, H.K.'nin yüksek kazanç vaadiyle yönlendirilerek "Yatırım Danışmanlığı" adı altında oluşturulan gruba dahil edildiği ve 6 farklı banka hesabına toplam 508 bin 233 TL gönderdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda banka kayıtları, IP adresleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve açık kaynak verileri incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 8 paravan şirket belirlendi.

Hesaplarda 26 milyon TL'lik şüpheli işlem tespit edildi

MASAK incelemeleri ve banka kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu, şüpheliler ile bağlantılı hesaplarda yaklaşık 26 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Elde edilen delillerin ardından 7 Temmuz'da Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Dijital materyallere el konuldu

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 2 tablet, 19 banka kartı, 11 SIM kart, 5 USB bellek, 1 harddisk, 1 hafıza kartı, dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda ve banka hesap hareketlerine ilişkin 30 sayfalık dokümana el konuldu.

Jandarma ekiplerinin soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.