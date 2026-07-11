CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Sarı, açıklamasında son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisinin eklendiğini ifade ederek, yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Hukuk devleti ilkesinin önemine dikkat çeken Sarı, soruşturmalarda masumiyet karinesinin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

"Süreci yakından takip edeceğiz"

CHP'li Sarı açıklamasında, "Bu sabah Çankaya Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef alan uygulamalara bir yenisi daha eklenmiştir. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecini yakından takip edeceklerini belirten Sarı, "Gerçeğin ortaya çıkması, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında yürütülen soruşturma ve gözaltı işlemlerine ilişkin adli süreç devam ediyor.