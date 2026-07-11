Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi binasında ve bazı belediye bürokratlarının evlerinde gerçekleştirilen arama işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Operasyondan sabah saatlerinde haberdar olduğunu belirten Güner, daha önce planlanan programı kapsamında birkaç saat içinde Ankara'da olacağını ifade etti. İlgili makamlara bilgi verdiğini kaydeden Güner, evinde arama yapmak üzere gelen ekiplere yedek anahtarın ulaştırıldığını ve tüm çalışma arkadaşlarına emniyet güçlerine gerekli kolaylığın sağlanması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Göreve geldikleri günden bu yana Çankaya Belediyesini şeffaf ve kamu yararını gözeten bir anlayışla yönettiklerini vurgulayan Güner, kendilerine güvenen vatandaşları mahcup edecek herhangi bir davranış içerisinde olmadıklarını dile getirdi.

Soruşturmanın ayrıntıları ve gerekçelerinin netleşmesinin ardından kamuoyunu kapsamlı şekilde bilgilendireceklerini belirten Güner, sürecin hukuki çerçevede takip edileceğini ifade etti.

Kıymetli Çankayalılar,

Sevgili yurttaşlarım;



Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz.



Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm… — Hüseyin Can Güner (@hcanguner) July 11, 2026