Çankaya Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklara yönelik ücretsiz yaz atölyelerinin 17 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

Belediye, yaz boyunca ilçe genelindeki parkları sanat, oyun, hareket ve eğlencenin bir araya geldiği sosyal yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.

Çocuklara ücretsiz etkinlik daveti

Paylaşımda, tüm çocuklar ücretsiz olarak düzenlenecek yaz atölyelerine davet edilirken, etkinliklerin çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmelerine katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

Çankaya Belediyesi, atölyelere ilişkin program ve etkinlik takviminin belediyenin resmi iletişim kanalları üzerinden duyurulacağını bildirdi.