Her yıl mart veya nisan ayında Patnos'a gelen leyleklerin bu yıl gecikmesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve etkili olan yağışların etkili olduğu değerlendiriliyor. Temmuz ayının başında yuvalarına dönen leylekler, Çay Mahallesi'nde ilgiyle karşılandı.

Çay Mahallesi Muhtarı Ayhan Aksa, leyleklerin gelişindeki gecikmenin küresel iklim değişikliğine bağlı mevsim düzensizliklerinden kaynaklandığını belirtti. Aksa, her yıl nisan ve mayıs aylarında mahalleye gelen leyleklerin bu yıl temmuz ayında yuvalarına döndüğünü ifade ederek, yeniden onları yuvalarında görmenin mahalle sakinlerini mutlu ettiğini söyledi.

Sonbahara kadar bölgede kalması beklenen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Patnos'ta yaşamın simgelerinden biri olmayı sürdürecek.