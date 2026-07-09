Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin taleplerini yeniden gündeme taşımak amacıyla 14 Temmuz'da Ankara'da eylem düzenleyecek.

NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da eylem yapan sendika, zirve nedeniyle kentte gösteri ve yürüyüşlerin yasaklanmasının ardından Ankara'dan ayrılarak protestolarını farklı illerde sürdürmüştü.

Daha önce Ankara'da gerçekleştirdikleri eylemlerde zaman zaman polisle karşı karşıya kalan öğretmenler, talepleri karşılanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. Sendika, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Millî Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, öğretmenlerin haklarına yönelik yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.