Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, "Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edildi. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımıyla askeri kapasitelerin güçlendirileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye zaman zaman yalnız bırakıldı"

Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik tehditleriyle mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, terör başta olmak üzere birçok krizle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Erdoğan, "Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Bugün ise savunma harcamaları, askeri yetenekler ve savunma sanayimiz bakımından birçok müttefike kıyasla önemli bir noktadayız" dedi.

"Türkiye NATO'nun en büyük kara ordularından birine sahip"

Türkiye'nin 1952 yılından bu yana NATO üyesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ittifak içindeki önemine dikkat çekti.

Erdoğan, "NATO'nun güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. Türkiye bu emanete hakkıyla sahip çıkmıştır. NATO'nun harekat ve misyonlarına, ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız" diye konuştu.

Türkiye'nin NATO görevleri kapsamında sorumluluk almaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Türk F-16 uçaklarının ağustos ayından itibaren Estonya'daki NATO Hava Polisliği misyonunda görev yapacağını açıkladı.

"Türkiye savunma sanayisinde önemli bir noktaya geldi"

Savunma sanayisinin son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş uçağını, tankını, gemilerini ve hava savunma sistemlerini geliştiren ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Erdoğan, "İnsansız hava araçlarında, deniz araçlarında ve savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle donatırken, diğer yandan müttefiklerimize savunma sanayi ürünleriyle destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"NATO birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalı"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerinde dışlanmaması gerektiğini belirten Erdoğan, savunma sanayi ürünlerinin ticaretindeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Erdoğan, "NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır. Terörizm NATO'ya yönelik iki ana tehditten biridir. Zirvede terörle mücadelede dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladık" dedi.

Ukrayna ve Gazze mesajı: "Barışa fırsat tanınmalı"

Ukrayna'daki savaşın etkilerine değinen Erdoğan, Türkiye'nin çözüm için diplomasi çağrısını sürdürdüğünü belirtti.

"Adil bir barışın kaybedeni olmaz" diyen Erdoğan, tarafları yeniden Türkiye'de bir araya getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Gazze ve Lübnan'daki gelişmelere ilişkin de konuşan Erdoğan, bölgede yeni çatışmalara değil, barış ve istikrara ihtiyaç olduğunu söyledi.

F-35 açıklaması: "Trump'ın Türkiye'ye yaklaşımı olumlu"

ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Erdoğan, "F-35 konusunda Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda bütün dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu' diyecek" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde ABD ile yeni iş birlikleri üzerinde durduklarını belirten Erdoğan, KAAN savaş uçağında kullanılan motorlar ve entegrasyon teknolojileri konusunda da görüşmeler yapıldığını açıkladı.

"Çelik Kubbe sisteminde Türkiye mesafe alıyor"

Türkiye'nin hava savunma sistemi çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin kendi savunma kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Yunanistan ve Ege mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu. Mavi Vatan konusu bizim için çok önemli bir konu. Bunu kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin AB sürecinde 53 yıllık beklentisi zulümdür"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değinen Erdoğan, "Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma, diplomasi ve güvenlik alanındaki rolünün devam edeceğini belirterek, daha adil ve istikrarlı bir dünya için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.