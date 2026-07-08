Her alanda Balıkesir’i temsil eden, Balıkesir’in sesini duyurmaya, hemşehrilerini bir araya getirmeye, öğrencilere destek çıkmaya çabalayan Ankara Balıkesirliler Derneği, Burhaniye Ören'de bu yıl 7.’si düzenlenen “Uluslararası Aromaterapi Festivali”nde de yer aldı.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi ve BAÇEM tarafından düzenlenen festivalde doğal ürünler, bakım, güzellik unsurları, bölgesel üretimler ziyaretçilere sunuluyor.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe Ankara Balıkesirliler Derneği de katılıyor, bölüm sergisi açıyor. Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz, uluslararası boyutta günden güne özelliği artan Ören Aromaterapi Festivali'nin güzelliğine dikkat çekerek emeği geçenleri kutladı.

"Festivalde insanlar görmedikleri, bilmedikleri ürünlerle, el yapımı ürünlerle tanışıyorlar, birbirleriyle kaynaşıyor, Burhaniye Ören'imiz daha çok yere adını duyuruyor" diyen Başkan Camgöz, Ankara Balıkesirliler Derneği olarak her etkinliğe destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

ANKARA BALIKESİRLİLER DERNEĞİ’NİN STANDINA YOĞUN İLGİ

Başta Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Edremit Ticaret Odası Başkanı Sayın Ahmet Çetin, Prof. Dr. Sedat Sever, Yargıtay (Em.) Savcılarılarından Naim Hisarlı, üyeler Nuri Hasar, Nazım Ekren ve tüm ziyaretçilere teşekkür eden Servet Başkan Camgöz, Ankara'ya gelişlerinde Sıhhiye'deki Dernek Genel Merkezi'ne davet etti.

Başkan Camgöz, “Üniversitelerin tatile girmesiyle Ankara'dan memleketlerine tatile giden öğrencilerimizin görev aldığı etkinlikte bu yıl Cemile, İrem, Hatice Beyza, Atakan, Arda ve Arkut arkadaşlarımız yönettiler. Çok da başarılı oldular. Hepsine, ziyaret eden dostlara, üyelerimize, hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. Camgöz, “Balıkesir” adının iyi, güzel her ortamda duyurmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

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