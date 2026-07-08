İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanığın yargılanmasına 17'nci hafta duruşmasıyla devam edildi.

Silivri'de görülen duruşmada Ekrem İmamoğlu, savunmasını yapmak üzere saat 14.23'te mahkeme salonuna getirildi.

İddianamede Çok Sayıda Suçlama Yer Alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "suç gelirlerinin aklanması", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve çeşitli diğer suçlamalar yöneltildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıylacezalandırılması talep ediliyor.

Sanıklar hakkındaki suçlamalar yargılama sürecinde henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.

Yargılama Sürecinde 51 Sanık Tahliye Edildi

Mahkeme heyeti, önceki celselerde çeşitli görevlerde bulunan İBB personeli, belediye yöneticileri ve iş insanlarının da aralarında yer aldığı toplam 51 sanığın tahliyesine karar verdi.

Dava kapsamında yargılamalar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar yönünden devam ediyor.

Özgür Özel Duruşmayı Takip Etti

Duruşmayı izlemek üzere Silivri'ye gelen Özgür Özel, yaptığı açıklamada savunma hakkının kısıtlandığını öne sürdü.

Özel, özellikle sanık avukatlarının savunmalarına getirilen süre sınırlamasını eleştirerek, Ekrem İmamoğlu'nun da kapsamlı savunmasını yapabilmesi gerektiğini savundu.

İmamoğlu Savunmasına Başladı

Mahkeme salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına başlamasıyla birlikte davanın 17'nci hafta duruşması devam etti.

Mahkemenin, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından ara kararını açıklaması bekleniyor.