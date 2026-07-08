Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan kadına yönelik şiddet olayı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen evli çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çocuklarının Gözü Önünde Darbetti

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine erkek, eline aldığı bıçakla eşini tehdit etti. Ardından kadını yere yatırarak çocuklarının gözü önünde tekme ve yumruklarla darbetti.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine olayın yetkili birimler tarafından incelenmesi bekleniyor. Şüpheli ile ilgili adli sürece ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamalar takip ediliyor.