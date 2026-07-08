NATO Zirvesi kapsamında Beştepe'de düzenlenen resmi akşam yemeğinin menüsü, Türk mutfağının zenginliğini yansıtan özel tatlardan oluşturuldu.

Konuk liderlere sunulan menüde, Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen yöresel ürünler ve geleneksel lezzetler dikkat çekti.

Başlangıçta taş fırın pide, karakovan balı ve zeytinyağlılar

Akşam yemeği, taş fırın pide ile Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balının sunulduğu başlangıç tabağıyla başladı.

Menüde ayrıca zeytinyağlı sebze sote ve yanık Denizli yoğurdu da yer aldı.

Ara sıcak olarak ise Kayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşliğinde misafirlere ikram edildi.

Ana yemekte iki özel seçenek sunuldu

Ana yemek bölümünde konuklara iki farklı seçenek hazırlandı. İlk seçenek olarak Deniz levreği; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı eşliğinde servis edildi.

Diğer seçenek ise ağır ateşte pişmiş dana kaburga oldu. Bu lezzet, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavıyla tamamlandı.

Tatlıda Sütlü Nuriye ve Maraş dondurması

Zirve yemeğinin finalinde ise Türk tatlı kültürünün öne çıkan örneklerinden Sütlü Nuriye sunuldu. Tatlı, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot aromasıyla servis edildi.

Beştepe'deki özel menü, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'nin gastronomi zenginliğini uluslararası konuklara tanıtan önemli detaylardan biri oldu.