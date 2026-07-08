Trump, ABD güçlerinin İran'a karşı gerçekleştirdiği misilleme saldırılarına ilişkin güncel bilgileri paylaşırken, bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran gerilimi gündemdeki yerini koruyor

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi. NATO Zirvesi kapsamında yapılan görüşmelerde güvenlik ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.

ABD yönetiminin İran'a yönelik operasyonlarla ilgili yeni açıklamalar yapması beklenirken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.