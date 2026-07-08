Olay, gece saat 00.30 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu bölümünde meydana geldi.

İddiaya göre, havalimanına iki bıçakla gelen H.K., polis ekipleri tarafından kontrol edilmek istendi. Gözaltı işlemi sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Yaşanan olayda 1 komiser ve 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler hastanede tedavi edildi

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 polis, tedbir amacıyla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan polislerin daha sonra taburcu edildiği öğrenildi. Olayın ardından H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin tedavi gördüğü belirtildi

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, H.K.'nin ruh sağlığıyla ilgili tedavi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bilgi verildi.