Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

İsveç ve İzlanda başbakanları NATO Zirvesi için Ankara’da

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne giden S.Ç. yönetimindeki 16 NHR 47 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı'nda karşı istikametten gelerek dönüş yapmak isteyen C.B. idaresindeki 59 LC 160 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü C.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.B., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. C.B.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.