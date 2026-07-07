İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre Ajansı'nın 1 Temmuz itibarıyla cam ve plastik şişeler için geri ödeme sistemini başlatmasının ardından marketlerde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kağıthane'de gerçekleştirilen denetime katılan İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul genelinde yaklaşık 100 işletmenin denetlendiğini, tespit edilen usulsüzlüklerin ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiğini açıkladı.

Denetimlerde market raflarındaki fiyat etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılırken, özellikle su ve maden suyu ürünlerinde uygulanan depozito bedelleri tek tek kontrol edildi.

Yetkililer ayrıca:

üzerinde detaylı inceleme yaptı.

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, bazı işletmelerin depozito uygulamasını fırsata çevirdiğine yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.

Menteşe, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 Temmuz'dan itibaren plastik ve cam şişeler için 1,5 liralık geri alım uygulanıyor. Ancak bazı işletmeler fiyat etiketlerini değiştirerek bunu 2, 2,5 hatta 3 lira seviyelerine çıkardı. Yaptığımız denetimlerde bazı olumsuzluklar tespit ettik."