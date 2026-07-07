İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre Ajansı'nın 1 Temmuz itibarıyla cam ve plastik şişeler için geri ödeme sistemini başlatmasının ardından marketlerde denetimlerini yoğunlaştırdı.
Kağıthane'de gerçekleştirilen denetime katılan İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul genelinde yaklaşık 100 işletmenin denetlendiğini, tespit edilen usulsüzlüklerin ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiğini açıkladı.
Depozito Fiyatları ve Etiketler İncelendi
Denetimlerde market raflarındaki fiyat etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılırken, özellikle su ve maden suyu ürünlerinde uygulanan depozito bedelleri tek tek kontrol edildi.
Yetkililer ayrıca:
- Ürün güvenliği,
- Etiket uygunluğu,
- Fahiş fiyat uygulamaları,
- 1 Temmuz öncesi ve sonrası fiyat değişiklikleri
üzerinde detaylı inceleme yaptı.
Bazı Marketlerde 10 Liranın Üzerinde Depozito Farkı Tespit Edildi
İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, bazı işletmelerin depozito uygulamasını fırsata çevirdiğine yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.
Menteşe, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"1 Temmuz'dan itibaren plastik ve cam şişeler için 1,5 liralık geri alım uygulanıyor. Ancak bazı işletmeler fiyat etiketlerini değiştirerek bunu 2, 2,5 hatta 3 lira seviyelerine çıkardı. Yaptığımız denetimlerde bazı olumsuzluklar tespit ettik."
İki farklı işletmede yapılan incelemelerde depozito fiyat farkının 10 liranın üzerinde olduğu belirlenirken, tutanakların düzenlenerek Bakanlığa gönderildiği ifade edildi.
Cezalar 180 Bin TL'den Başlıyor
Usulsüz fiyat uygulamalarıyla ilgili hazırlanan tutanakların ardından işletmeler hakkında idari işlem başlatılacak.
İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, uygulanacak yaptırımlara ilişkin şu bilgiyi verdi:
- En düşük ceza: 180 bin TL
- En yüksek ceza: 1 milyon 800 bin TL
Denetimler 81 İlde Sürüyor
Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla benzer denetimlerin yalnızca İstanbul'da değil, 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.
Menteşe, amaçlarının vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve fırsatçılığın önüne geçmek olduğunu vurgulayarak denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.