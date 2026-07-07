Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen TIR kazasında 18 yaşındaki Şeyhmus Tazecan hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'nde bulunan D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baki Tunçbilek yönetimindeki 21 DR 064 plakalı, dorsesi takılı olmayan TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen Yahya Can'ın kullandığı 33 AIF 922 plakalı TIR ile çarpışan araçlarda bulunanlar yaralandı.

18 yaşındaki genç kurtarılamadı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü ile çekicide bulunan Şeyhmus Tazecan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 18 yaşındaki Şeyhmus Tazecan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tazecan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.