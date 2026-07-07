A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2'nci tur J Grubu maç programı açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip ikinci turdaki ilk maçında 28 Ağustos 2026 Cuma günü sahasında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, gruptaki ikinci maçında ise 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak.

Milli Takım'ın 2027 Dünya Kupası Elemeleri programı

A Erkek Milli Basketbol Takımı, J Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Kasım 2026 Perşembe günü deplasmanda İtalya ile mücadele edecek. Türkiye, dördüncü karşılaşmasında ise 29 Kasım 2026 Pazar günü İzlanda'yı ağırlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son iki maçını ise 2027 yılında oynayacak. Milli takım, 26 Şubat 2027 Cuma günü deplasmanda Litvanya ile, 1 Mart 2027 Pazartesi günü ise sahasında İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılma yolunda J Grubu'nda başarılı sonuçlar alarak finallere yükselmeyi hedefliyor.