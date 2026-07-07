Sincan Belediyesi, tüketici haklarının korunması ve güvenli gıda arzının sağlanması amacıyla ilçe genelindeki market denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye zabıta ekipleri, Genel Koordinatör İsmail Can Ocak'ın öncülüğünde marketlerde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Denetimlerde vatandaşların sağlığını ve ekonomik haklarını doğrudan ilgilendiren birçok başlık mercek altına alındı. Ekipler, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, hijyen standartları, soğuk zincir ürünlerinin uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve tartılarda yasal dara uygulamasını titizlikle kontrol etti.

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmelere gerekli idari ve cezai işlemler uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için işletme yetkililerine uyarılarda bulunuldu.

"Vatandaşımızın hem cebini hem sağlığını koruyoruz"

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlığı ve bütçesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Ocak, "Market denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Cumartesi, pazar demeden sahadayız. Vatandaşımızın hem cebini hem de hijyenini düşünüyoruz. Ürünlerin son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyen koşulları, soğuk zincir ürünlerinin uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve tartılarda kanunen uygulanması gereken dara alımı başta olmak üzere tüketici haklarını ilgilendiren tüm konuların ilçe genelinde takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyesi, tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki market, zincir mağaza ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini bildirdi.