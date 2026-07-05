Pursaklar Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyor.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pursaklar Cemil Yıldırım Aşevi'nde hazırlanan yemeklerin düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.
Sıcak Yemekler İhtiyaç Sahiplerinin Sofralarına Ulaşıyor
Başkan Çetin, aşevinde özenle hazırlanan sıcak yemeklerin yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıldığını ifade etti.
Sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan hizmet kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük sıcak yemek ihtiyacı karşılanırken, belediye ekipleri de yemekleri belirlenen adreslere ulaştırmayı sürdürüyor.
Sosyal Belediyecilik Vurgusu
Pursaklar Belediyesi, Cemil Yıldırım Aşevi aracılığıyla yürüttüğü hizmetle, özellikle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Belediye yetkilileri, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.