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Pursaklar Belediyesi, Cemil Yıldırım Aşevi aracılığıyla yürüttüğü hizmetle, özellikle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Belediye yetkilileri, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan hizmet kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük sıcak yemek ihtiyacı karşılanırken, belediye ekipleri de yemekleri belirlenen adreslere ulaştırmayı sürdürüyor.

Başkan Çetin, aşevinde özenle hazırlanan sıcak yemeklerin yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıldığını ifade etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pursaklar Cemil Yıldırım Aşevi'nde hazırlanan yemeklerin düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

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