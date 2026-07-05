Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatları kapsamında, gıda işletmelerinde “çalıştırılması zorunlu personel” olarak görev yapan gıda mühendislerinin taban ücretinin belirlenmesi Gıda Mühendisleri Odası tarafından yapılıyordu.

Ancak bir firma tarafından açılan dava sonucunda mahkeme, söz konusu uygulamaya ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte taban ücret belirleme yetkisinin odanın inisiyatifinden alındığı bildirildi.

“Yetkinin Kaldırılması Ücret Dengesini Bozabilir”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gıda Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Murat Karaoğlu, kararın sektörde önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Karaoğlu, gıda mühendislerinin gıda güvenliği açısından kritik bir görev üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gıda mühendisleri toplum sağlığının korunmasında temel sigortadır. Çiftlikten sofraya kadar geçen tüm süreçlerde gıdanın güvenliğini sağlayan en önemli meslek grubudur.”

“Ücretler Asgari Seviyenin Altına Düşebilir”

Taban ücret uygulamasının kaldırılmasının sahada ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Karaoğlu, özellikle küçük işletmelerde düşük ücret politikalarının yaygınlaştığını söyledi.

Bazı işletmelerde ücretlerin banka üzerinden yatırılıp elden geri alındığını da öne süren Karaoğlu, bu durumun mesleki hak kayıplarına neden olduğunu ifade etti.

Taban Ücret 70 Bin Lira Seviyesindeydi

Oda tarafından belirlenen taban ücretin ekonomik koşullar ve kamu mühendis maaşları dikkate alınarak hesaplandığını belirten Karaoğlu, son dönemde taban ücretin yaklaşık 70 bin lira seviyelerinde olduğunu söyledi.

Karaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Taban ücretin kaldırılması halinde mevcut ücret sorunları daha da derinleşebilir. Birçok mühendis asgari ücret düzeyinde ya da daha düşük koşullarda çalışmak zorunda kalabilir.”

Üst Mahkemeye Başvuru ve İmza Kampanyası

Gıda Mühendisleri Odası’nın kararı bir üst mahkemeye taşıyacağı belirtilirken, sürece destek amacıyla imza kampanyası başlatıldığı da açıklandı.

Kampanyaya yalnızca gıda mühendislerinin değil, toplumun farklı kesimlerinden de destek beklendiği ifade edildi.