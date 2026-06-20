Erzurum'un Şenkaya ilçesine 36 kilometre uzaklıkta bulunan Evbakan Mahallesi, bölgenin önemli tarihi yapılarından biri olan Solomon Kaya Kilisesi'ne ev sahipliği yapıyor. Mahallenin kuzey kesiminde, deniz seviyesinden 1874 metre yükseklikte bulunan kaya kilisesi, mağara formundaki yapısıyla dikkat çekiyor.

Kayanın tepesinden girilebilen tarihi yapı iki ayrı bölümden oluşurken, içerisinde yer alan dini tasvirler ve duvar resimleri zamanın ve ilgisizliğin etkisiyle büyük ölçüde zarar görmüş durumda.

Hz. Meryem Tasvirleri Tahrip Edildi

Kilise içerisinde ağırlıklı olarak koyu mavi renklerin kullanıldığı fresklerde Hz. Meryem ve çeşitli din adamlarına ait olduğu belirtilen tasvirler yer alıyor. Ancak yıllar içerisinde yaşanan bilinçsiz müdahaleler ve doğal etkenler nedeniyle resimlerin önemli bölümü tahrip oldu. Yazılar ve figürlerin büyük kısmı okunamaz hale gelirken, tarihi eserlerin korunamaması endişe yaratıyor.

Ulaşım Yolları ve Merdivenler Çökmüş Durumda

Yaklaşık 1100 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen Solomon Kaya Kilisesi'ne ulaşımı sağlayan yol ve merdivenlerin de büyük ölçüde yıkıldığı gözlemlendi. Tarihi yapıya bugün yalnızca geçici ve yıpranmış ahşap merdivenlerle ulaşılabiliyor. Bu durum hem ziyaretçiler açısından risk oluşturuyor hem de yapının turizm potansiyelini sınırlandırıyor.

Mahalle Sakinlerinden Restorasyon Çağrısı

Evbakan Mahallesi sakinlerinden Selçuk Vural, tarihi yapının korunarak turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, kilisenin bölgenin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu söyledi.

Vural, "Burası 9'uncu yüzyıldan kalma manastır ya da Solomon Kalesi olarak biliniyor. İçerisinde Hz. Meryem'e ait olduğu söylenen resimler ve din adamlarının tasvirleri bulunuyor. Ancak bilinçsizce yapılan tahribatlar nedeniyle bu eserler büyük zarar görmüş. Buranın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yetkililerin bir an önce çalışma başlatmasını bekliyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden İrfan Uçak ise tarihi yapının bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Manastırımızın restore edilip turizme açılmasını istiyoruz. Bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenkaya'nın Turizm Potansiyeline Katkı Sağlayabilir

Tarihi, mimari ve kültürel değeriyle dikkat çeken Solomon Kaya Kilisesi'nin restore edilmesi halinde, Erzurum'un kültür turizmine önemli katkılar sunabileceği değerlendiriliyor. Bölge halkı, yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran tarihi yapının korunarak gelecek nesillere aktarılmasını ve yerli-yabancı turistlerin ziyaretine açılmasını istiyor.