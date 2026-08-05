Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) üst düzey atama ve terfi heyecanı yaşandı.

Komuta Kademesinde Kritik Değişim

Kararlara göre, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 30 Ağustos'tan itibaren 1 yıl uzatıldı. Toplamda 19 general, 6 amiral ve 69 albay bir üst rütbeye yükseltildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde Terfi Listesi

Kara Kuvvetleri: Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe yükselirken, 13 tuğgeneral tümgeneralliğe, 40 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti.

Deniz Kuvvetleri: Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe terfi etti. 4 tuğamiral tümamiralliğe, 11 albay ise tuğamiralliğe yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ Üyelerinden Anıtkabir'e Ziyaret İçeriği Görüntüle

Hava Kuvvetleri: Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe terfi ederken; Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu 18 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.