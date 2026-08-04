AK Parti TBMM Grubu, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen kanun teklifini görüşmek üzere yarın basına kapalı toplanıyor. Toplantıda Abdullah Güler ve Efkan Ala, milletvekillerine detaylı bir bilgilendirme sunumu yapacak.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00’da basına kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Güler ve Ala'dan Kapsamlı Bilgilendirme

Bütün milletvekillerinin eksiksiz katılımının istendiği kritik birleşimde, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala birer sunum yapacak. Toplantıda düzenlemenin hukuki detayları, teknik ayrıntıları ve yasalaşma takvimi vekillere aktarılacak.

Meclis Başkanlığı'na Sunum Öncesi Son İstişare

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM’de milletvekillerinin imzasına açılan 12 maddelik yasa teklifinin, kapalı grup toplantısındaki son değerlendirmelerin ardından TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Basına kapalı yapılacak oturumda parti içi istişareler tamamlanarak vekillerin görüş ve önerileri alınacak.