YENİ Parti, TBMM'deki ilk açık grup toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saat 11.30 ‘da YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin grup salonuna geldi. Özel ardından alkışlarla kürsüye çıktı.

YENİ Partinin kuruluş aşamasını anlatan Özgür Özel, bu yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüyüşünden esinlenen, milletten başka kimsenin egemenliğini kabul etmeyen bir yürüyüş olduğunu

belirterek. “Millet istediği için kurduk, millet 'Yeni' olsun dedi, adını kendi koydu. Şimdi de bütçesini onların bağışlarıyla oluşturuyoruz. Adını da bütçesini de millet belirlemiştir. Bu millete karşı tam sorumluluk ve tam hesap verme vardır. Bu parti millete rağmen değil milletle birlikte kurulmuştur. Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyasetin partisidir.” dedi

TÜM DEMOKRATLARA SESLENDİ

Partinin kapılarını tüm demokratlara açık olduğunu söyleyen Özgür Özel “ Büyük bir ev inşa ediyoruz.

Tüm demokratları bu büyük eve bir tuğla taşıması için davet ediyorum” diye konuştu.

Özgür Özel şunları söyledi :

“Bu partinin kapıları vatanını milletini seven, demokrasiye adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. YENİ Parti, millete tepeden bakan siyasetçilerin partisi değildir. Milleti dinleyen siyaset anlayışının partisidir. Bunları yapabilmek için bu ülkeye ne vaadediyorsak onu önce kendi evimizde kurmayı temel prensibimiz olarak belirledik. Siyasette katılımcılığı, adaleti önce kendi partinizde sağlayacaksınız. Bizim yeni nesil siyaseti kurma iddiamız bir vaatten ibaret değildir. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur.

Bu ilk toplantıda YENİ Parti'nin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceğiz. Bu iktidarı hep birlikte yendiğimizde Türkiye örneğini, bu yeni nesil siyaseti dünya siyaset tarihine kazımak, sizin için benim için bundan sonra sadece an meselesidir, sandığa ulaşma meselesidir.”



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