İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya, soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin gerçekleştirdiği işlem kapsamında Sarıkaya’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın, Cem Küçük hakkında yürütülen ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "şantaj" suçlamalarını içeren dosya kapsamında devam ettiği belirtildi. Küçük, aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Tahir Sarıkaya’nın soruşturma kapsamında hangi iddialarla işlem gördüğüne ilişkin detayların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.