İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğumuzu, kalıcı barışın tesisi ile bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığımızı ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi belirtti' ifadeleri kullanıldı.