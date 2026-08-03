AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Göktaş, yangınların ardından vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için dört ile toplam 25 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Göktaş, yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık."

Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Bakan Göktaş, illerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Yangından etkilenen ailelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek gerekli sosyal desteklerin sağlanacağını ifade etti.

"Devletimizin Tüm İmkanlarıyla Yanlarındayız"

Yangından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Yangın bölgelerinde sosyal yardım ve destek çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiği bildirildi.