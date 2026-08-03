Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. 30 Temmuz’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Dev operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 55 kişiden 41’i hakkında tutuklama kararı verilirken, süreç Ankara siyasetine bomba gibi düştü.

Ağır Suçlamalar: Örgüt, Rüşvet, İhaleye Fesat

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporları, HTS kayıtları, Sayıştay incelemeleri ve dinlemeler doğrultusunda şüphelilere oldukça ağır ithamlar yöneltiliyor. Başsavcılığın yürüttüğü dosyada öne çıkan suçlamalar şunlar:

Örgütlü Suçlar: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak.

Mali Suçlar: Zimmet, rüşvet ve irtikap.

Usulsüzlükler: İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek.

İmar ve Ruhsat: Otopark kiralama ve inşaat projelerinde haksız menfaat temin etmek.

"Behzat Ç." Sorusuna Yanıt: Beşikçioğlu Savunmasında Ne Dedi?

Gözaltı sürecinde 207 sayfayı bulan ifadesiyle dikkat çeken Beşikçioğlu, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirten Beşikçioğlu'nun öne çıkan savunma detayları şöyle:

İhale Yetkisi: "İhaleleri düzenleyen birimler doğrudan bana bağlı değil. Süreçlerde herhangi bir görevim, yetkim veya piyasa araştırmam olmadı."

Yemekhane İddiası: "Yemekhanedeki usulsüzlüğü bizzat benim talimatımla başlayan iç denetim ve teftiş mekanizması ortaya çıkardı. Suçlunun görevden uzaklaştırılmasını ben onayladım."

Dizi Çekimleri: "Behzat Ç. çekimlerinde belediye imkânları usulüne uygun kullanıldı, yapım firması ödemelerini eksiksiz yaptı. Bu çekimler ayrıca Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladı."

9 İlde Eş Zamanlı Dev Operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyon, Ankara merkezli 9 farklı ilde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, ETİMKENT A.Ş. yöneticileri ve belediyeyle iş yapan çok sayıda firma yetkilisinin adreslerinde aramalar yapılarak dijital materyallere el konuldu.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.