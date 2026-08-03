İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir televizyon/canlı yayın programındaki ifadeleri üzerine harekete geçti. Başsavcılık, Özkök’ün sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen (kendiliğinden) soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Canlı Yayındaki Sözleri Gündem Olmuştu

Muhabir Burak Doğan'ın X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme gelen gelişmede, Özkök’ün canlı yayın sırasında Cumhurbaşkanı hakkında bazı ifadeler kullandığı görüldü. Söz konusu ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sabah Saatlerinde Yurt Dışına Çıktığı Belirlendi

Başlatılan soruşturmanın ardından elde edilen bilgilere göre, gazeteci Ertuğrul Özkök’ün bugün saat 10.15’te İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından takip ediliyor.