Yeşil ve gri damgalı pasaport başvurularında dijital dönüşüm dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), aktif görevde bulunan personelin hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvuru süreçlerini tamamen elektronik ortama taşıdı. Yeni sistem sayesinde başvurular artık fiziki evrak trafiği olmadan çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile geliştirilen entegrasyon kapsamında, başvurular elektronik ortamda onaylandıktan sonra ilgili belgeler doğrudan sistem üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. Başvurusu tamamlanan personele ise kısa mesajla bilgilendirme yapılacak.

Yeni uygulamaya göre hususi (yeşil) pasaport başvuruları personel tarafından çevrim içi olarak yapılacak. Hizmet (gri) pasaport başvuruları ise merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından sistem üzerinden yürütülecek. MEBBİS bilgilerinde eksiklik bulunan personelin işlemleri ise ilgili birimler tarafından tamamlanacak.

Dijital başvuru sürecinin ardından pasaport işlemlerinin tamamlanabilmesi için başvuru sahiplerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak gerekli belgelerle nüfus müdürlüğüne başvurması gerekecek. Yeni sistemin, işlem sürelerini kısaltması ve bürokratik süreçleri önemli ölçüde azaltması bekleniyor.