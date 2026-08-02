'Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz'

DEM Parti, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un İmralı Adası'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin tamamlandığını açıkladı.

Partiden yapılan kısa açıklamada, heyetin yaklaşık 3 saat süren temasların ardından adadan döndüğü belirtilerek, "İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan dönmüştür. Heyet, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmazken, kamuoyunun merakla beklediği açıklamanın yarın yapılacağı bildirildi.

Süreçte yeni temas

DEM Parti İmralı Heyeti son dönemde "barış ve demokratik toplum süreci" kapsamında siyasi parti temsilcileriyle çeşitli temaslarda bulunmuş, ardından İmralı'da yeni bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda gerçekleşen son ziyaretin ardından gözler, yarın yapılacak açıklamaya çevrildi.

Yetkililerden görüşmenin içeriğine ilişkin resmi açıklama gelene kadar, temaslarda ele alınan başlıklara ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmış değil. DEM Parti'nin yarın yapacağı açıklamanın, görüşmenin kapsamı ve sürece ilişkin değerlendirmeleri içermesi bekleniyor.