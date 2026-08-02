Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi’ne ilişkin iddialar üzerine 30 Temmuz’da yolsuzluk soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adli işlemlerinin yürütülmesi için Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından haklarındaki hukuki sürecin devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA