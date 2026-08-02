Çine’nin Kavşit Mahallesi’nde 30 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına karşı ekiplerin mücadelesi sürüyor. Alevlere ilk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra uçak, helikopter, arazöz, su tankeri, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Yangın bölgesinde AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, Devlet Su İşleri ekipleri ve sivil toplum kuruluşları da görev yaptı.

Yayla evleri zarar gördü, 3 yerleşim yeri tahliye edildi

Alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi’nde bazı yayla evleri zarar gördü. Yangın nedeniyle Mutaflar Mahallesi’nin bir bölümü ile Dutluoluk Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Toplam 3 yerleşim yerinden yaklaşık 550 kişi güvenli bölgelere gönderildi.

Tahliye edilen hayvanlar ise Çine’deki hayvan pazarında oluşturulan güvenli alana götürüldü.

Yangına müdahale sırasında 2 kişi dumandan etkilenirken, toplam 41 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi. Başvuranların 32’sinin sivil, 9’unun ise kamu görevlisi olduğu, 4 kişinin orta derecede sağlık problemi yaşadığı açıklandı.

315 personel ve çok sayıda araç görev yaptı

Yangının ikinci gününde ekipler, 9 helikopter ve 3 uçakla havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ve 315 personelle karadan mücadele etti.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi ve bölgede soğutma çalışmalarının tamamlanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Helikopterler yeniden havalandı

Yangının 4’üncü gününde, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yeniden bölgeye gönderildi. Ekipler, alevlerin yeniden güçlenmesini önlemek ve riskli noktalarda kontrol sağlamak amacıyla havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.